Starfield lar oss smugle smuglergods, rekruttere over 20 skipsbesetninger

HQ

Starfields designdirektør Will Shen og designer Emil Pagliarulo bekreftet nylig at vi ikke bare vil kunne rekruttere et solid mannskap på over 20 navngitte figurer, men at vi også trenger en spesiell skipsoppgradering for å smugle ulovlig last gjennom befolkede systemer.

I en Discord Q&A som er transkribert i sin helhet på Reddit, sa Pagliarulo: "Det er spesifikke gjenstander som regnes som smuglergods, noe som betyr at de stort sett er ulovlige overalt. Og ja, du kan skjule dem ved hjelp av spesielle skipsmoduler du kan kjøpe. Så du vet, ikke bli tatt med de høstede organene. [fallout-gutt med solbriller-emoji].

Økonomien er fast, men prisene på varene du kjøper og selger, kan endres avhengig av hvilke ferdigheter du velger."

Om besetningsmedlemmene vi kan rekruttere, sa Shen: "Det er over 20 navngitte figurer som kan bli med i besetningen din. Fire av dem er fra Constellation og har mest historie og interaksjon med spilleren, men alle de navngitte karakterene har sin egen bakgrunn og kan følge deg rundt (og bære tingene dine)."

"Da vi startet forproduksjonen av Starfield, så vi tilbake på de tidligere spillene våre og innså hvor populære og effektive følgesvennene var. Så de var en stor prioritet for oss, og vi ønsket virkelig å knytte dem direkte til hovedoppdraget", legger Pagliarulo til. "Det er noen virkelig store øyeblikk med akkurat dem. Jeg må også nevne at stemmene til ledsagerne våre er fantastiske. Vi har ikke offentliggjort listen ennå, men du kan være sikker på at det er mange dyktige skuespillere som gir liv til disse karakterene."

Kommer du til å bli smugler i Starfield?