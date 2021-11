Starfield lover å oppfylle drømmer i ny video

HQ

De siste månedene har vi fått et par videoer som viser litt mer av de ulike områdene Starfield skal la oss utforske, men i dag har Bethesda tatt det et steg videre.

I den nyeste videoen viser og forteller Todd Howard og kompani langt mer om hva de ønsker å oppnå i Starfield, og for å gjøre den sju minutter lange videoen under kort handler det om å gi oss friheten til å oppfylle drømmen om å utforske verdensrommet slik vi vil. Dette tror og håper utviklerne vil gi oss flere utrolige øyeblikk som er like imponerende som å komme ut av hvelvet eller hulen i Fallout 4 eller The Elder Scrolls V: Skyrim.

Siden vi uansett er inne på de to spillene er det interessant at utviklerne sier Starfield vil være mer realistisk med tanke på design enn Fallout og The Elder Scrolls, men Howard poengterer at de grunnleggende elementene vi elsker fortsatt vil være de samme. Dette fremheves også i noen av konseptbildene som viser hvor mye de har fokusert på at utstyr, mat og lignende gir mening i dette enorme universet.