Starfield lover "mange unike omgivelser med masser av liv"

Vi vet allerede at Starfield kommer til å bli Bethesda Game Studios' største spill så langt, men mange er bekymret for at den store verdenen ikke vil by på verken unike områder, eller følelsen av at det er en levende verden.

Det later dog til at Bethesda fokuserer på nettop det, for i et innlegg på Twitter skriver de følgende:

"During your travels you'll discover many unique environments, some lush and abundant with life."

Dessverre skriver de ikke mer enn som så, men refererer til et spesifikt bilde som du kan se selv nedenfor. Vi krysser fingrene for at verdenen både er stor, men også dyp.