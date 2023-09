Starfield New Game+ fullført på mindre enn en time

HQ

Så snart et nytt stort spill lanseres, kan du være sikker på at speedrunnere er på plass for å fullføre spillet i lynets hastighet. Starfield er ikke noe unntak, og helt siden den tidlige tilgangen ble lansert 1. september har det blitt satt nye rekorder.

Og nå, én dag etter den offisielle utgivelsen, ser det ut til at det vanlige Starfield ikke lenger er nok, ettersom folk nå kjører New Game+-modusen (som låses opp etter at du har fullført spillet). Rekorden er for øyeblikket på 50 minutter og 56 sekunder, noe som sannsynligvis er omtrent den tiden de fleste bruker på å lage karakteren sin i Starfield.

Du kan sjekke ut denne vanvittige prestasjonen nedenfor, men pass deg for helt enorme spoilere.

Takk, VG247