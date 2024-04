Starfield sin Shattered Space-utvidelse lanseres i høst

HQ

Starfield sin store Shattered Space-utvidelse har nå et smalere lanseringsvindu. I stedet for å bare lansere en gang i år har mannen, myten, legenden selv Todd Howard bekreftet at Shattered Space kommer denne høsten.

I Kinda Funny Gamescast sa Howard også at en ny Starfield -oppdatering kommer snart. Den vil inneholde flere elementer for skipsbygging, og vil endelig legge til bykart sammen med noen andre funksjoner.

Selv om Bethesda-fansen ber om mer av franchisene de kjenner, pakker ikke utvikleren opp skipet med Starfield og vil sannsynligvis ikke gjøre det på lenge. Så hvis du ønsker å legge ut på ditt eget romeventyr kan du være rolig og vite at Starfield, i likhet med universet, kommer til å utvides.