Starfield sitt nye kartsystem, vanskelighetsgrader og Xbox Series X-skjerminnstillinger er endelig her

For de av dere som fortsatt er der ute og utforsker stjernene, eller for alle som venter på at det skal bli gjort vesentlige endringer i Starfield før de hopper inn i det, har Bethesda nettopp lansert den største oppdateringene til nå for spillet.

De forbedrede overflatekartene er endelig her, noe som betyr at det er mindre sannsynlig at du går deg vill når du er på en planet. Det er også nye måter å tilpasse vanskelighetsgraden på, for eksempel ved å kunne endre hvor vanskelig bakke- og skipskamp er hver for seg.

Xbox Series X-versjonen av spillet har også fått noen ekstra skjerminnstillinger, slik at du kan endre bildefrekvensen, prioritere grafikk eller ytelse og slå på Vsync. Sjekk ut de fullstendige oppdateringsnotatene her.