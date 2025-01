Starfield skulle opprinnelig være et mye blodigere spill

HQ

Nesten ti år etter Bethesdas forrige store RPG-utgivelse, Fallout 4, kan man trygt si at forventningene var høye til Starfield, men ved lanseringen var mottakelsen av spillet litt blandet.

Siden den gang har Starfield forbedret seg ganske mye med oppdateringer og den første DLC-en, men det er ikke helt det spillet studioet hadde sett for seg. I det minste er det mye mindre blodig. I en samtale med Kiwi Talkz forklarte seniorkunstner Dennis Mejillones at spillet opprinnelig skulle være like blodig som Fallout 4.

Men både teknisk og tematisk fungerte ikke blodutgytelsen. Når det gjelder det tekniske aspektet, var det tydeligvis for vanskelig å legge til blod ved siden av de intrikate romdraktene og de modifiserbare kroppene. "Du må klippe hjelmen på en bestemt måte, og den må tas av, og du må legge til kjøtthetter i bunnen der kjøttet er", sa Mejillones.

"Fallout er veldig stilisert i så måte. Det er meningen at det skal være det. Det er en del av den ironiske humoren," fortsatte han, og snakket om toneskiftet til Starfield. "For Starfield var det definitivt meningen at den skulle være mer lo-fi og realistisk. Vi var inspirert av ting som The Expanse og Star Trek, så jeg tror ikke det passet tematisk."

Synes du Starfield burde ha vært et mer grusomt spill?