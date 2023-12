Starfield-spillere har brukt 40 timer i gjennomsnitt

HQ

For mindre enn tre uker siden rapporterte vi at Starfield hadde nådd 12 millioner digitale romfarere siden lanseringen. Spol frem til i dag, og Bethesda avslører i en "End of the Year update" at ytterligere én million astronauter har begynt på eventyret, til totalt over 13 millioner.

De har også delt noen interessante data om alle våre reiser blant stjernene i en ny infografikk som avslører at Starfield-spillere har en gjennomsnittlig spilletid på 40 timer, noe som er ganske mye (selv om de fleste av oss på kontoret har mer, mye, mye mer). Vi får også vite at den farligste livsformen er Ashta, at spillere setter pris på Power Sense Star Stuff og at vi elsker å spise Battlemeal Multipacks.

Sjekk ut alt sammen i bildet nedenfor.

Bethesda skriver også at de "sikter mot oppdateringer omtrent hver sjette uke fra og med februar. Disse oppdateringene vil omfatte alt fra forbedringer av livskvaliteten til innholds- og funksjonsoppdateringer."

Til slutt får vi vite at "teamet jobber hardt med utviklingen av Shattered Space, vår første store utvidelse som kommer neste år. Du vil få nytt historieinnhold, nye steder, nytt utstyr og mye mer."