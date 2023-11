Starfield-stemmeskuespillere var nesten hovedpersonens

HQ

Etter Fallout 4 virker det som om Bethesda ikke er noen stor tilhenger av å gi stemme til hovedpersonen(e) i spillene sine, men ideen om å la romfareren din være en karakter med full stemme var der tidlig.

Som stemmeskuespilleren Elias Toufexis bekreftet på Twitter/X, var planen opprinnelig at han og kollegaen Cissy Jones fra Starfield skulle være stemmene til spillets mannlige og kvinnelige hovedpersoner, men da den ideen ble skrotet, fikk de i stedet rollene som følgesvennene Sam Coe og Andreja.

Toufexis berømmer Bethesda for denne avgjørelsen og sier at i spillbransjen "once you're out, you're out." Med tanke på kvaliteten på stemmene til ledsagerne i Starfield er det bra at ingen mistet jobben på grunn av avgjørelsen om en hovedperson uten stemme.

Hva synes du, bør vi se flere hovedpersoner med stemme i fremtidige Bethesda-spill?