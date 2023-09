Starfield støtter nå DLSS takket være en modifikasjon

HQ

Som vi rapporterte tidligere i sommer, har Bethesda et samarbeid med AMD for Starfield, og takket være dette støttes FSR 2.0 (Fidelity FX Super Resolution 2.0) fra dag én. Dessverre betyr slike avtaler som regel at konkurrentens alternativ ikke støttes, noe som betyr at Nvidia-brukere ikke får DLSS.

Det var i hvert fall sant frem til noen timer etter at spillet ble sluppet i dag (for folk som har kjøpt deluxe-utgavene), for det finnes alltid lure moddere. Som Idle Sloth nevnte, har Nexusmods.com allerede en løsning som erstatter FSR2 med DLSS eller XeSS, og den er gratis.

Vi har ikke prøvd den selv ennå, men etter kommentarene å dømme fungerer den faktisk. Har du startet ditt Starfield romeventyr ennå? Husk å ta en titt på anmeldelsen vår, der vi forteller deg alt du trenger å vite.