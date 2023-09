Starfield topper de britiske boksspill-listene

HQ

Med en rekke ulike spill som alle ble lansert i forrige uke, er det faktisk noen nye deltakere på den britiske spilltopplisten. Som forventet, med tanke på den kolossale lanseringen, er det Starfield som topper listen og vipper Hogwarts Legacy av tronen, men også to andre nye spill er med på topp ti-listen.

På syvendeplass finner vi NBA 2K24, og på niendeplass finner vi Fae Farm, som også er med på listen. Når det gjelder hvilke spill som utgjør resten av topp ti, ser det ut som følger:



Starfield

Hogwarts Legacy

Mario Kart 8 Deluxe

Lego Star Wars: Skywalker-sagaen

Mortal Kombat 11 Ultimate

The Legend of Zelda: Kongerikets tårer

NBA 2K24

Grand Theft Auto V

Fae Farm

Minecraft



Når det gjelder de andre nykommerne denne uken, ligger Crime Boss: Rockay City på 22. plass, mens Dark Souls Trilogy ligger på 31. plass og Cyberpunk 2077 på 32. plass. Noen andre interessante endringer er at Armored Core VI: Fires of Rubicon har falt fra femte til 20. plass, mens The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition har klatret fra 37. til 15. plass.