Starfield topper Steam ønskeliste

Løpet er i gang for den øverste plassen på ønskelisten i Steam-butikken, og Bethesdas Starfield er for tiden i ledelsen.

Det ambisiøse kommende sci-fi-actionrollespillet er Skyrim-utviklernes neste prosjekt, og fans av sjangeren og studioet sier tydelig i fra at de lengter etter det, hvis Steams beregninger skal tros.

Overraskende nok sliter Sons of the Forest, oppfølgeren til 2014s hit The Forest, med å holde tritt på ønskelisten til tross for at det bare så vidt har gått inn i Early Access. Selv om dette har økt populariteten er tiltrekningen ikke så sterk som de andre toppkonkurrentene.

På plass nummer to finner vi Dark and Darker, Party Animals ligger på tredjeplass. Det fjerde øverste er Hollow Knight: Silksong, så fansen har ikke gitt opp håpet om å se det før sommeren.

