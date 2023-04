Starfield-markedsføringen starter med et Lucozade-partnerskap

HQ

Starfields markedsføringskampanje tar sine første store skritt når Xbox slår seg sammen med Lucozade i Storbritannia og Irland. Ved å kjøpe spesielle flasker med Starfield-tema av drikken, kan spillere få tak i en Xbox Series S blant andre premier sentrert rundt spillet og konsollen.

Hver flaske kjøpt gir deg 1 måned gratis Xbox Game Pass, men det virker usannsynlig at dette tilbudet vil stables. Xbox Series S-premien vil bli gitt ut daglig, noe som betyr at i tillegg til å få tilgang til Game Pass som vil ha Starfield fra første dag kan du også få en konsoll å spille den på.

"Lucozade Energys partnerskap med Xbox og Starfield vil låse opp betydelige belønninger og tilgang for det britiske spillsamfunnet, samtidig som det bidrar til å låse opp spillpotensialet deres," heter det i en uttalelse fra Zoe Trimble, leder for Lucozade Energy hos Suntory Beverage and Food GB&I. "Vi ønsket å skape et spesielt partnerskap som gjør det mulig for oss å få kontakt med spillere via en felles lidenskap, kultur og visjon for spill."

Tilbudet er tilgjengelig fra nå til 30. juni, noe som fortsatt gir oss en betydelig ventetid til Starfield, som slippes 6. september.

Takk, VGC