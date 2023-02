Starfield-sendingen kan bli annonsert snart

HQ

Starfield er en av de mest etterlengtede titlene for 2023. Enten du klamrer deg til troen på at dette kan være en gjenfødelse for Bethesda eller hvis du synes det er altfor mye hype knyttet til dette sci-fi-rollespillet viser ønskelistene på Steam at det er en tittel mange er veldig nysgjerrige på.

Vi vet at vi snart får en egen stream fra Bethesda dedikert til Starfield, og det ser ut til at kunngjøringen for denne kan være "nært forestående".

Dette er ifølge VGCs Andy Robinson som twitret at han hører kunngjøringen om at det kommende arrangementet kommer snart. Selv om vi ikke har noen offisiell annonsering av dette virker det som om vi skal høre om dette før mars er over.

Det virker rart at vi blir begeistret over avsløringen av en hendelse som vil avsløre mer informasjon om et spill som ikke engang er ute ennå, men slik er måten å spille på i 2023. Forhåpentligvis vil vi høre merom Starfield snart. Bethesda lovet oss en utgivelse i løpet av første halvår i år, og selv om det ser usannsynlig u, vil utvikleren fortsatt måtte informere fansen om det skyver Starfield-utgivelsen litt tilbake.