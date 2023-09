Starfield-spiller redder familie fra brann

HQ

Gaming er sjelden forbundet med positivitet. Det ødelegger øynene dine, det sosiale livet ditt osv. Det er ofte det folk får høre om gaming i vanlige medier, uansett hvor populær hobbyen blir. Likevel hører vi av og til en historie der gaming har reddet noens liv.

Reddit-brukeren tidyckilla klarte å redde seg selv og familien fra en brann som startet i leilighetskomplekset deres kl. 02.26 om natten.

"Natt til 31. august bestemte jeg meg for å holde meg våken og spille så lenge som mulig for å oppleve dette nye universet. Klokken 02.26 om natten, mens jeg spilte, hørte jeg en eksplosjon fra naboleiligheten i underetasjen. Jeg satte spillet på pause for å se hva som skjedde. Da jeg åpnet døren, så jeg flammer som steg opp trappeoppgangen til leiligheten vår", står det i innlegget. "Jeg hentet umiddelbart kona og katten min og fikk oss i sikkerhet med bare mindrebrannskader. Hvis jeg ikke hadde vært oppe og sett på Starfield, ville jeg ha sovet, og vi ville alle ha dødd av røykforgiftning. Jeg vil takke dette spillet for at det reddet familien min og meg fra en forferdelig skjebne."

Der ser du, mamma, det har sine fordeler å være sent oppe og spille. Mer alvorlig er det at Reddit-brukeren var heldig som oppdaget eksplosjonen og handlet så raskt. Forhåpentligvis ligger lagringen på Starfield i skyen, slik at de ikke mistet alle disse timene med fremgang også.