Starfleet Academy-teaser bringer håpet tilbake til Star Trek

Det blåser håpefulle vinder gjennom Star Trek-universet, og med en gruppe unge, eventyrlystne kadetter i sentrum har Paramount nå avslørt den aller første teaseren for den kommende Star Trek: Starfleet Academy, som er full av optimisme og, selvfølgelig, en god dose konflikt.

Så selv om Lower Decks nå offisielt er kansellert og Strange New Worlds er på vei mot slutten, ser det ut til at denne nye serien kan fylle tomrommet og gi oss Trekkies en grunn til å samles rundt skjermen igjen.

Hva er historien? Det ser ut til å være en blanding av tenåringsdrama, klassiske Star Trek-idealer og et godt gammeldags romeventyr. Men den virkelige vrien er at mye av handlingen ser ut til å foregå på jorden, et dristig og forfriskende skifte for en serie som vanligvis fokuserer på fjerne planeter og fremmede kulturer.

Så vi får håpe at dette blir det spennende nye kapittelet i Star Trek-sagaen som det helt klart har potensial til å bli. Se teaseren nedenfor.

Er Star Trek: Starfleet Academy noe som vekker din interesse?