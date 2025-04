Starseeker: Astroneer Expeditions vil bringe en oppdagelsesreise for flere spillere til Nintendo Switch 2

Det var bare kort, men en av de faktiske helt nye kunngjøringene som dukket opp på Nintendo Switch 2 Direct i går, var et nytt prosjekt fra utvikleren System Era Softworks. Dette spillet skal utgis av Devolver Digital, og er en spinoff kjent som Starseeker: Astroneer Expeditions, og det er en flerspillertittel som skal komme på Switch 2 (og PC, PlayStation og Xbox) en gang i 2026.

Når det gjelder hva dette spillet vil tilby fansen, blir vi i en pressemelding fortalt at det er en "flerspillerreise med oppdagelser, samarbeidsekspedisjoner og kameratskap." Det vil gi spillerne i oppgave å bli en del av ESS Starseeker mannskap, der målet er å akseptere en rekke utfordringer og mål som må fullføres ved å utforske en samling planeter i flere stjernesystemer.

For å fullføre disse målene vil Starseeker servere en rekke verktøy og vil også se en haug med farlig flora og andre krefter å unngå og overvinne også.

For de som lurer på hva Starseekers avsløring betyr for fremtiden til Astroneer, har utvikleren uttalt følgende: "Astoneer-fans kan være sikre på at det originale spillet vil fortsette å leve videre ved siden av sin nye følgesvenn med flere oppdateringer og innhold i årene som kommer."

Du kan se traileren Starseeker og noen få bilder nedenfor, og du kan forvente mer informasjon om spillet senere i år i en egen sending.