Starship Troopers: Extermination lar oss drepe tusenvis store insekter sammen

Til tross for å være et konsept som høres ganske lett å lage spill av har vi sannelig ikke fått mange nevneverdige spill i Starship Troopers-universet gjennom årene, men kanskje får vi en godbit neste år.

Squad-skaperne i Offworld Industries har nemlig annonsert det samarbeidsfokuserte FPS-spillet Starship Troopers: Extermination for PC. Her fordeles opp til 12 spillere inn i fire trioer som må kjempe seg gjennom ekstremt mange av franchisens massive insekter. Da snakker jeg ikke bare ved bruk av våpen, men også ved å bygge baser for ekstra beskyttelse. Et ganske enkelt konsept utviklerne planlegger å bygge videre på når spillet lanseres som Early Access tidlig neste år, noe du kan lese mer detaljert om her etter å ha sett teasertraileren og skjermbildene under.