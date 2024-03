Starship Troopers-stjerne ønsker å samarbeide med Helldivers II

HQ

Det er tydelig at Helldivers II henter mye inspirasjon fra romanen og filmen Starship Troopers. Den satiriske verdenen, den endeløse strømmen av insekter og mye mer knytter de to universene sammen, noe som har ført til stor interesse for Starship Troopers.

Spesielt har det vært mange krav om at stjernene i filmen skal ha en eller annen form for cameo, i det minste i Helldivers II. Casper Van Dien, som spiller Johnny Rico i Starship Troopers, har uttrykt en viss interesse for et samarbeid. I forrige måned svarte han Johan Pilestedt, administrerende direktør i Arrowhead, på spørsmål om en film.

Nylig tvitret han et ønske om å få vite mer om spillet og dets univers. Denne tweeten - som nå er slettet - ble fanget opp av PCGamer, og det kan tyde på at noe allerede er på gang.

Hva synes du om det? Vil du se Johnny Rico i Helldivers II?