Starsky & Hutch får reboot med kvinnelige hovedroller

Den ikoniske 70-tallsklassikeren Starsky & Hutch er i ferd med å få sin første nyinnspilling siden Ben Stiller-filmen fra 2004, men denne gangen vil det være kvinnelige hovedpersoner.

The Hollywood Reporter opplyser at forfatterne Sam Sklaver (Prodigal Son) og Elizabeth Peterson (The Resident) for tiden jobber med et utkast til Fox Entertainment. Serien vil følge politiduoen Sasha Starsky og Nicole Hutchinson og deres fartsfylte kriminalitetsbekjempelse i Desert City, der de blant annet prøver å finne ut hvem som er ansvarlig for at fedrene deres ble uskyldig dømt for en forbrytelse de ikke begikk. Ingen casting har funnet sted ennå.

Hvordan synes du dette høres ut, og hvem bør få hovedrollene?