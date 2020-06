State of Decay 2 blir lettere og får Sea of Thieves-innhold

Du ser på Annonser

Sent i går avholdt Undead Labs en livestream om State of Decay 2, hvor de hadde store nyheter å komme med. Det er nemlig en enklere vanskelighetsgrad kalt Green Zone på vei til spillet, blant annet. Her møter du litt enklere zombier som ikke reagerer like fort på lyd, og du finner også bedre loot og tåler mer skade.

Tanken er å gjøre spillet mer tilgjengelig for de som heller vil fokusere på å bygge en base og oppleve postapokalypsen uten å behøve å gjøre det med kniven mot strupen hele tiden. Undead Labs hadde også en annen overraskelse, de har nemlig samarbeidet med Rare og laget Plunder Pack. Dette er en Sea of Thieves-inspirert pakke som inneholder piratklær og muskedunder, et gevær og en spade. Det kommer også et kjøretøy basert på monsteret Megalodon.

Disse tilleggene slippes til høsten. Vil du prøvespille State of Decay 2 inngår det med Xbox Game Pass. Vi kan anbefale dette litt ekstra nå som spillet nylig har blitt forbedret en god del med gratisoppdateringen Juggernaut Edition. Traileren til den finner du under bildet av Plunder Pack.