State of Decay 2 er nå bedre på Xbox Series

Undead Labs har nå to annonseringer for alle som bygger baser for å overleve zombieapocalypsen i State of Decay 2. Først og fremst har spillet nå fått en dedikert oppdatering på Xbox Series S og X, og utviklerne skriver at vi kan vente oss kortere lastetider, bedre bildekvalitet, strammere kontroller og 60fps i 4K på Series X og 1080p på Series S.

Den andre annonseringer er at de har lagt til en ny vanskelighetsgrad de kaller Lethal Zone, som Undead Labs hevder er noe fansen har spurt etter. Denne beskrives således:

"This new ultra-hardcore difficulty mode presents the very toughest version of State of Decay 2 that you've ever seen. Zombies are even more dangerous, resources and weapons are even harder to find, and blood plague kills you even faster than in Nightmare.

And yes... all the freaks have blood plague. You're welcome."

Nedenfor finner du to nye videoer. Den øverste viser den oppdaterte Xbox Series-utgaven og den under viser Lethal Zone.

