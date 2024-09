State of Decay 2 får sin siste oppdatering senere i høst

HQ

En utvikler som virkelig fortjener honnør for sin absolutt førsteklasses support er Undead Labs. For drøyt seks år siden lanserte de State of Decay 2 til PC og Xbox, og siden den gang har de kontinuerlig oppgradert spillet med alt fra bedre grafikk til nytt innhold og flere ting å gjøre.

Men nå er det snart slutt på det. Via Threads kunngjør Undead Labs nå at de etter nesten 40 innholdsoppdateringer er "klare til å gå videre til vårt neste kapittel", State of Decay 3:

"Siden 2018 har vi hatt æren og privilegiet av å støtte State of Decay 2 med nesten førti oppdateringer og utvidelser. Nye moduser, kart, vanskelighetsgrader, historier, karakterer, våpen, kosmetikk, dusører, kjøretøy, hendelser, egenskaper og mer - vi har lagt hele vårt hjerte i å gjøre opplevelsen så god som mulig, ansporet av deres tro på oss. Hver eneste oppdatering har tatt hensyn til ønskelistene deres, rettet feil og forbedret livskvaliteten. Vi elsker å lage spillet dere elsker å spille."

De avslutter innlegget med å fortelle oss når den siste oppdateringen, Update 38, forventes å bli utgitt og hva den inneholder:

"Dere kan forvente en siste innholdsoppdatering for State of Decay 2 som kommer senere i år. Denne siste oppdateringen, oppdatering 38, tar sikte på å fikse noen langvarige problemer, implementere ytterligere forbedringer av livskvaliteten og permanent låse opp innhold som tidligere var sesongbasert eller lukket på en eller annen måte, for eksempel vinterantrekk og Wizard Van."

Hvis State of Decay 3 er like godt støttet som del to, vil zombiefans ha noe ekstraordinært å se frem til når det slippes.