State of Decay 2 vender tilbake til start neste uke

HQ

Til tross for en ruskete lansering har Undead Labs gjort en god jobb med å gjøre State of Decay 2 bedre og større de siste tre årene, noe som gjør kveldens annonsering spesielt interessant.

Den 1. september vil alle State of Decay 2: Juggernaut Edition-eiere kunne laste ned en oppdatering passende nok kalt Homecoming. Grunnen til navnet er selvsagt at denne store utvidelsen vil ta oss til en oppusset utgave av State of Decay sitt Trumbull Valley-kart. Ting vil ikke bare se langt bedre ut, men i noen tilfeller også annerledes siden omgivelsene har endret seg siden det hele startet i originalen. Dette betyr også nye karakterer og historier, seks nye baser, en rekke nye våpen, passende klær og mer.

Til slutt er det hyggelig å høre at State of Decay 2 nå har blitt prøvd av over 10 millioner spillere, så både utviklerne og Microsoft må kunne si seg ganske fornøyde.