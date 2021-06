State of Decay 2-oppdateringen Plague Territory ute nå

State of Decay 2 ble sluppet for drøyt fire år siden og ble en umiddelbar suksess. Siden har Undead Labs kontinuerlig utvidet og forbedret spillet på ulike måter - og nå er det dags for mer av den varen. Oppdatering 25 ble sluppet i går, som legger til Plague Territories.

Her kan du finne ekstra bra loot, men det er selvfølgelig en grunn til at ingen andre allerede har plukket det opp, fordi disse områdene er ekstra farlige. I utviklerdagboken nedenfor forklarer Undead Labs alt du trenger å vite om de nye tilleggene til State of Decay 2. Det er også en massiv patchliste med nye funksjoner og feilrettinger som du kan sjekke ut på spillets offisielle hjemmeside.