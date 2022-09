State of Decay 3 bruker Unreal Engine 5 og får hjelp av Gears of War-skaperne

HQ

State of Decay og oppfølgeren State of Decay 2 var begge fantastiske spill som fikk suveren støtte fra utviklerne og også gjorde det veldig bra kommersielt. Et område hvor de imidlertid ikke imponerte, var grafikken.

Selv om State of Decay 2 fikk en grafisk oppgradering senere, flyttet det fortsatt ingen grenser og så ganske middelmådig ut. Men etter at spillet ble utgitt i 2018, kjøpte Microsoft studioet Undead Labs og i 2020 ble State of Decay 3 kunngjort. Selv om traileren kun var forhåndsrendert, viste den en helt annen ambisjon i både presentasjon og grafikk.

Dessverre har det vært noen problemer i studioet, som har blitt beskyldt for å ha eldendig arbeidsmiljø med nøkkelpersoner som velger å forlate, noe som fikk Microsoft til å gå inn for engasjere seg for å bedre situasjonen. Og forhåpentligvis går ting i riktig retning nå.

I Larry "Major Nelson" Hrybs seneste podcast snakket Xbox Game Studios-sjef Matt Booty om tittelen og avslørte at den bruker Unreal Engine 5-spillmotoren, som gjør det mulig å levere noe virkelig spektakulært, og sa også at Undead Labs får hjelp fra The Coalition. Dette er studioet som står bak Gears of War-serien, og de vet definitivt en ting eller to om både Unreal Engine og grafikk generelt:

"So, you mentioned Undead Labs, they're working with The Coalition up in Vancouver, our Gears of War studio, using some of the technology around Unreal 5 and some of the stuff that's been in Gears of War before to bring that into State of Decay."

Vi har fortsatt ikke engang et utgivelsesår for State of Decay 3, men vi bør nok ikke forvente at det blir utgitt før tidligst i 2024.

