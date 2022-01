State of Decay 3 ser ut til å utvikles i Unreal Engine 5

HQ

Det er nå ganske lenge siden vi fikk noen livstegn fra Undead Labs, for vi har faktisk kun fått den ene teaseren fra State of Decay 3.

Men nå ser det i det minste ut til at spillet utvikles i en bedre grafikkmotor enn den som er blitt brukt til de to tidligere spillene. Det har blitt avslørt via ansatt Simon Sherrs LinkedIn (gjennom Klobrille) at State of Decay 3 utvikles i Unreal Engine 5.

Det vet vi fordi Undead Labs faktisk har tenkt til å bygge et nytt studio, som utelukkende har er ment å styrke deres relasjon og kunnskap om den nye grafikkmotoren, og dermed dele sine erfaringer med andre Xbox-studioer.

"Developing a new Microsoft studio under Undead Labs in Orlando, directing animation in UE5 for State of Decay 3 & fostering cross-studio animation technology initiatives across XGS."