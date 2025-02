State of Play bekreftet for i morgen, onsdag 12. februar: +40 minutter med PS5-spill

HQ

Den lovede Valentinsdagens State of Play er bekreftet, og det er en stor en. Det vil finne sted i morgen, klokken 22:00 GMT / 23:00 CET, og det vil vare i over 40 minutter, med "nyheter og oppdateringer om flotte spill som kommer til PS5".

Ifølge Sony vil showet feire "et kreativt og unikt utvalg av spennende spill fra studioer over hele verden". Ingen hint om hva vi kan forvente, men det er tilsynelatende bare dedikert til PS5 (ingen kjedelig PS VR2-seksjon), og det kan tilsynelatende ha førstepartsspill.

Det er en god stund siden Sony har laget en av disse presentasjonene. Ghost of Yotei var den store kunngjøringen i den siste State of Play, og vi går inn i 2025 uten egentlig å vite hva vi kan forvente: Yotei, så vel som Death Stranding 2, er bekreftet for utgivelse i år. Men etter et veldig stille 2024, og "trusselen" om Switch 2 i år, håper vi at Sony slipper de "store kanonene" for den første State of Play i 2025 ...