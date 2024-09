State of Play planlagt på kvelden 24. september

HQ

Det gikk rykter, mange rykter faktisk, om at Sony skulle være vertskap for en State of Play -sending en gang i slutten av september 2024. Nå er dette bekreftet, og det er litt av et slag i magen for alle europeiske PlayStation-fans...

PlayStation Blog bekrefter at State of Play vil bli arrangert 24. september kl. 23:00 BST / 25. september kl. 00:00 CEST. Det er lovet å være et 30+ minutters show der vi vil bli fortalt om "mer enn 20 kommende PS5- og PS VR2-spill fra studioer over hele verden."

Vil du stille inn på det veldig sene State of Play showcase i morgen?