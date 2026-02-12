State of Play sparkes i gang med avsløringen av oppfølgeren til Kena: Bridge of Spirits, Scars of Kosmora

For noen år siden, tilbake i 2021, imponerte utvikleren Ember Lab mange da de lanserte det slående Kena: Bridge of Spirits. Hopp til nåtiden, og utvikleren har nettopp gjort en opptreden for å starte kveldens mega State of Play ved å vise frem en oppfølger til nettopp det eventyret.

Kjent som Kena: Scars of Kosmora, er dette en ambisiøs oppfølger som tar den titulære hovedpersonen til det nye landet Kosmora, hvor målet hennes vil skifte en smule. Kenas primære mål vil ikke lenger være å hjelpe de avdøde, for nå vil hun begynne å hjelpe de levende.

Men den typiske Kena-formelen vil fortsatt være gjeldende, og vi kan se frem til dypere kamper, episke sjefskamper, en større verden og selvfølgelig mange søte åndevenner å finne.

Når det gjelder lanseringsplanene for Kena: Scars of Kosmora, vil spillet komme til PC og PS5 så snart en gang i 2026.