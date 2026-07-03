Statsminister Keir Starmer kunngjør en midlertidig lemping av bevillingslovgivningen for å la pubene holde åpent under Englands VM-kamp

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Forbered deg på svært få ansatte over hele Storbritannia, og spesielt i England, mandag 6. juli. Englands neste VM-kamp forventes å starte kl. 01.00 BST lokal tid, med Mexico som motstander, og siden kampen spilles på dette umenneskelige tidspunktet, fryktet mange at det ville bety at de ikke kunne se den sammen med andre på puber rundt om i landet.

I det som sannsynligvis er en av hans siste tiltak som Storbritannias statsminister, har Keir Starmer bekreftet at det innføres en midlertidig lemping av bevillingslovgivningen, slik at puber over hele Storbritannia kan holde åpent til kl. 05.00 BST mandag morgen for å sikre at fansen kan nyte kampen sammen.

I en video forklarer Starmer: «Vi sørger for at pubene kan holde åpent mandag morgen, tidlig mandag morgen, for Englands kamp. Så jeg vet at mange legger planer. Hvis du planlegger å se den på puben, er det flott, og det er også veldig bra for pubene. Så kom igjen, England.»

Denne utviklingen kommer etter at man i utgangspunktet fryktet at regjeringen ikke ville lempe på bevillingslovene for kampen. Spørsmålet nå er... skal du dra til puben klokka 01.00 for å se kampen?