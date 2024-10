Steam advarer oss nå om at vi kjøper en digital lisens og ikke selve spillet

HQ

Ettersom fysiske medier ser ut til å være på stadig tilbakegang, spesielt i spillbransjen, er det mange som er bekymret for hva de faktisk eier. Disse bekymringene vil garantert skyte i været takket være et nytt Steam-varsel som dukker opp når du prøver å kjøpe et spill.

Når du går til kassen, som VGC har oppdaget, vil du nå få en melding som sier at et kjøp av et digitalt produkt gir en lisens for produktet, i stedet for å gi deg fullt eierskap. Det betyr at denne lisensen kan trekkes tilbake.

Dette har alltid vært tilfelle, men advarslene var mye mer vage og ofte skjult på sider med vilkår og betingelser. I California ble det nylig vedtatt et lovforslag som hindrer digitale forhandlere i å bruke uttrykk som "kjøp" med mindre kunden blir advart om at de faktisk kjøper en lisens.