Steam avslører deres "Best of 2021"-liste

Valve har, tradisjonen tro, utgitt deres såkalte "Best of 2021"-liste, hvor de gjennomgår noen av høydepunktene ved det nå avsluttede spillåret.

Det er som sådan ikke et rank-basert system, men snarere bare feiringen av noen av plattformens mest elskede titler oppdelt etter kategorier, i form av Steam's Top Sellers, New Releases, Most Played, Early Access Grads, Best of VR og Controller Friendly.

Du kan se dem nedenfor:

Top Sellers:



New Releases:



Most Played:





PlayerUnknown's Battlegrounds



Grand Theft Auto V



New World



Halo Infinite



Rust



Dota 2



Apex Legends



Counter-Strike: Global Offensive



Cyberpunk 2077



Valheim



Early Access Grads:



Best of VR:



Controller Friendly: