Steam Deck 2 er angivelig endelig på vei med Zen 6-arkitektur

Ta tak i en serviett, saftige rykter innkommende. Troverdige rykter hevder nå at Valve har funnet motivasjonen til å bygge en ekte etterfølger til Steam Deck, og silisiumets midtpunkt kan være et beist: en Zen 6-basert AMD APU med kodenavnet "Magnus". Hvis det er sant, snakker vi om et kolossalt ytelseshopp. Det ryktes at den samme APU-en skal drive neste generasjons PlayStation og Xbox, selv om en eventuell Steam Deck 2-versjon antagelig vil være en nedskalert variant som er tilpasset håndholdte termiske forhold og batterilevetid.

På Moore's Law Is Dead podcast sa mannskapet :

"Interne kilder antyder at Valve jobber med sin neste enhet, noe som peker mot et Steam Deck 2. Dessuten er det tippet å levere et stort ytelsesløft basert på en nå lekket AMD 'Magnus' Zen 6 APU, som forventes å drive PS6 og neste Xbox.

Likevel advarer flere bransjeovervåkere om at et Steam Deck 2 neppe vil dukke opp før tidligst neste år. Zen 6-silisiumet i seg selv forventes ikke å bli ekte, leveringsmaskinvare før tidligst 2026, kanskje til og med 2027. Så uansett hva Valve har i kikkerten, er vi i ryktesonen, og det vil sannsynligvis ta en god stund før vi får en ny generasjon Deck i hendene. Uansett hvor mye vi alle drømmer om det, er tålmodighet navnet på spillet.

I mellomtiden er konkurransen sprint. Lenovos Legion Go S kommer med SteamOS. Microsoft/ASUS har sitt håndholdte prosjekt planlagt for senere i år. Og Valves egen "Deckard" VR-satsing fortsetter å boble i bakgrunnen. Med andre ord: det begynner å bli trangt om plassen, og det presset kan påvirke om - og når - Valve faktisk gir grønt lys for en fullverdig Steam Deck 2.