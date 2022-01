Steam Deck er klar for lansering i slutten av februar

HQ

Steam Deck skulle egentlig slippes i fjor, men ble utsatt ettersom Valve ikke anså seg selv ferdig med å polere alle aspekter av opplevelsen, og de trengte nok litt tid til å produsere flere enheter også.

Lanseringen har ikke fått noen helt konkret dato, men Steam Deck skal lanseres neste måned, og Valve holder fortsatt fast i dette. De har nå gitt oss en liten oppdatering av sitt arbeid via hjemmesiden og skriver:

"Happy New Year! The team is back from the holiday and firing on all cylinders - we've got a few updates for you today. First and foremost, we're on track to ship Steam Deck on time. Global pandemic, supply issues, and shipping issues notwithstanding, it looks like we'll be able to start getting these out the door by the end of February."

Slutten av februar altså. Kommer du til å skaffe deg denne?