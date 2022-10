Steam Deck har nå solgt over en million enheter

HQ

Steam Deck ble, som alt annet, påvirket av pandemien og ble forsinket, noe som resulterte i at Valve fortsatt ikke har fått ut enheter til alle som har forhåndsbestilt, med lange køer. Men det tikker fortsatt i høyt tempo, og under KDEs Akademy 2022-konferanse avslørte David Edmundson at over en million enheter har blitt levert.

Kort sagt virker det som at det går ganske bra for Valve, men konkurransen venter rett rundt hjørnet ettersom flere andre produsenter (inkludert Logitech og Razer) bygger sine egne skybaserte enheter som tilbyr bærbar gaming til en betydelig lavere kostnad enn Steam Deck. Hvordan dette vil påvirke salget gjenstår å se.