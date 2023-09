Steam feirer 20 år ved å legge ut noen av de beste spillene fra hvert år på salg

HQ

Hvis du ønsker å føle deg gammel kan du like gjerne lese følgende: Valves online spillplattform Steam har nettopp fylt 20 år. Det stemmer, 20 år med Steam, og for å feire det hele har Valve laget en tidslinje for hvert år fra 2003 til 2023.

Hvis du går inn på Steam akkurat nå, kan du dykke ned i plattformens historie, Valve som selskap og spillene som ble utgitt det aktuelle året. Du finner også noen flotte og eldgamle memes med Valve-figurer.

Men hvis du er ute etter å spare penger, er mange av spillene i denne tidslinjefeiringen også på salg. Noen Valve-originaler kan kjøpes for mindre enn 1 pund, mens andre spill har fått en kraftig prisreduksjon. Det er ikke alt som er på salg, og ofte viser Valve bare hva som var de beste spillene i et gitt år, men hvis du mangler noe i biblioteket ditt, kan du jo ta en titt. Du kan gå gjennom tidslinjen her.