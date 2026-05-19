Steam fjerner NSFW- og Mature-etiketter i omfattende endringer av Store Tags

HQ

Forvent noen store endringer i merkelappene du ser på Steam Store-siden til et spill fra nå av, ettersom Valves digitale plattform har kunngjort noen store endringer i Steam Store-taggene. De har fjernet 28, lagt til 17 tagger og endret andre for å gjøre merkelappene du ser på spillene litt mer identifiserbare.

Det er lett å se hvorfor mange av de 28 taggene ble fjernet, ettersom Steam identifiserer problemer med at visse tagger overlapper hverandre, er for innskrenkende eller på annen måte ikke er tydelige nok i hva de betyr. Taggene "Mature" og "NSFW", for eksempel, overlappet for mye med "Gore", "Violent" og "Sexual Content", uten at det var klart hva de betydde. Du vil kanskje spille et bloddryppende NSFW-spill, men du vil kanskje ikke at det skal være et gooner-spill med seksuelt innhold, for eksempel.

Noen store merkevarekoder ble også fjernet. Dungeons & Dragons, Games Workshop og Warhammer 40K ble fjernet fra Steam Store, sannsynligvis for at spillene knyttet til disse merkene skulle kunne identifiseres etter sjanger, i stedet for bare IP-en de er knyttet til.

Når det gjelder hvilke tagger som ble lagt til, ser vi at det er et ganske betydelig fokus på pelskledde venner, ettersom Zoo, Animals, Wolves og Capybara alle ble lagt til som nye tagger. Det er nå også tagger for Wuxia- og Xianxia-spill, noe som varsler ankomsten av store spill fra fremtredende kinesiske utviklere. Se en fullstendig liste over de nye taggene nedenfor:



Bullet Heaven - Det motsatte av Bullet Hell; Fokuser på oppgraderinger mens du automatisk angriper horder av fiender



Desktop Companion - Spill som bare bruker en del av skjermen og holder deg med selskap mens du gjør andre ting



Organizing - Rydd opp, rydde opp eller pakke ut ved å plassere gjenstander i virtuelle rom



Cleaning - Tilfredsstillende fjerning av skitt og smuss fra ting



Decorating - Kreativ plassering av møbler og andre gjenstander



Wuxia - Historisk fantasy-eventyr med kampsport, konkurrerende sekter og indre qi



Xianxia - Fantasyeventyr med fokus på å kultivere overnaturlige krefter og styrke



Falling Blocks - Arrangere, rotere og plassere blokker ovenfra



Espionage - Spionasje eller hemmelig sikring av verdifull informasjon



Samurai - Japanske krigere som er mest kjent for katanaer, lojalitet og selvdisiplin



Zoo - Ta vare på og vise frem en park full av ville dyr



Wolf - også kjent som Canis Lupus



Capybaras - Den største og kanskje mest bedårende gnagerarten



Animals - Søte og lodne, eller store og skremmende og alt midt imellom



Cult - Små grupper med ekstrem hengivenhet til en person, ting eller tro



Poker - Trekke, satse og bløffe



Language Learning - Læring og undervisning i nye språk



Modifiserte tagger er tagger som ikke har blitt fjernet, men som har fått endret ordlyden. Pool heter for eksempel Biljard nå Biljard, fordi den ble assosiert med spill som involverte et svømmebasseng. Conversation har blitt omdøpt til Dialogue-Heavy. Igjen handler det om å gjøre det enda tydeligere. Se også de fjernede og endrede taggene nedenfor :

FJERNET:



3D-visjon



Ambient



Amerika



Blod



Folkefinansiert



Kultklassiker



Dokumentarfilm



Drama



Dungeons & Dragons



Elektronisk



Opplevelse



Spillefilm



Utenlandsk



GameMaker



Games Workshop



Illuminati



Kickstarter



LEGO



Mesterverk



Moden



Film



Narrasjon



NSFW



Roguevania



RPGMaker



Warhammer 40K



Nettpublisering



Velskrevet



MODIFISERT: