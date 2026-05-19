Steam fjerner NSFW- og Mature-etiketter i omfattende endringer av Store Tags
Bli kvitt alt det voksne og legg til noen sunne, pelskledde venner!
Forvent noen store endringer i merkelappene du ser på Steam Store-siden til et spill fra nå av, ettersom Valves digitale plattform har kunngjort noen store endringer i Steam Store-taggene. De har fjernet 28, lagt til 17 tagger og endret andre for å gjøre merkelappene du ser på spillene litt mer identifiserbare.
Det er lett å se hvorfor mange av de 28 taggene ble fjernet, ettersom Steam identifiserer problemer med at visse tagger overlapper hverandre, er for innskrenkende eller på annen måte ikke er tydelige nok i hva de betyr. Taggene "Mature" og "NSFW", for eksempel, overlappet for mye med "Gore", "Violent" og "Sexual Content", uten at det var klart hva de betydde. Du vil kanskje spille et bloddryppende NSFW-spill, men du vil kanskje ikke at det skal være et gooner-spill med seksuelt innhold, for eksempel.
Noen store merkevarekoder ble også fjernet. Dungeons & Dragons, Games Workshop og Warhammer 40K ble fjernet fra Steam Store, sannsynligvis for at spillene knyttet til disse merkene skulle kunne identifiseres etter sjanger, i stedet for bare IP-en de er knyttet til.
Når det gjelder hvilke tagger som ble lagt til, ser vi at det er et ganske betydelig fokus på pelskledde venner, ettersom Zoo, Animals, Wolves og Capybara alle ble lagt til som nye tagger. Det er nå også tagger for Wuxia- og Xianxia-spill, noe som varsler ankomsten av store spill fra fremtredende kinesiske utviklere. Se en fullstendig liste over de nye taggene nedenfor:
- Bullet Heaven - Det motsatte av Bullet Hell; Fokuser på oppgraderinger mens du automatisk angriper horder av fiender
- Desktop Companion - Spill som bare bruker en del av skjermen og holder deg med selskap mens du gjør andre ting
- Organizing - Rydd opp, rydde opp eller pakke ut ved å plassere gjenstander i virtuelle rom
- Cleaning - Tilfredsstillende fjerning av skitt og smuss fra ting
- Decorating - Kreativ plassering av møbler og andre gjenstander
- Wuxia - Historisk fantasy-eventyr med kampsport, konkurrerende sekter og indre qi
- Xianxia - Fantasyeventyr med fokus på å kultivere overnaturlige krefter og styrke
- Falling Blocks - Arrangere, rotere og plassere blokker ovenfra
- Espionage - Spionasje eller hemmelig sikring av verdifull informasjon
- Samurai - Japanske krigere som er mest kjent for katanaer, lojalitet og selvdisiplin
- Zoo - Ta vare på og vise frem en park full av ville dyr
- Wolf - også kjent som Canis Lupus
- Capybaras - Den største og kanskje mest bedårende gnagerarten
- Animals - Søte og lodne, eller store og skremmende og alt midt imellom
- Cult - Små grupper med ekstrem hengivenhet til en person, ting eller tro
- Poker - Trekke, satse og bløffe
- Language Learning - Læring og undervisning i nye språk
Modifiserte tagger er tagger som ikke har blitt fjernet, men som har fått endret ordlyden. Pool heter for eksempel Biljard nå Biljard, fordi den ble assosiert med spill som involverte et svømmebasseng. Conversation har blitt omdøpt til Dialogue-Heavy. Igjen handler det om å gjøre det enda tydeligere. Se også de fjernede og endrede taggene nedenfor :
FJERNET:
- 3D-visjon
- Ambient
- Amerika
- Blod
- Folkefinansiert
- Kultklassiker
- Dokumentarfilm
- Drama
- Dungeons & Dragons
- Elektronisk
- Opplevelse
- Spillefilm
- Utenlandsk
- GameMaker
- Games Workshop
- Illuminati
- Kickstarter
- LEGO
- Mesterverk
- Moden
- Film
- Narrasjon
- NSFW
- Roguevania
- RPGMaker
- Warhammer 40K
- Nettpublisering
- Velskrevet
MODIFISERT:
- Clicker" har blitt omdøpt til "Inkrementell" for å fange opp den bredere essensen av spill som fokuserer på tall som går opp.
- "Conversation" har blitt omdøpt til "Dialogue Heavy" for å gjøre det tydeligere.
- Vi har gjort noen få tagger til flertall for å matche andre tagger: Hunder, rever, vampyrer, alver, dverger og snikmordere
- "Pool" ble humoristisk brukt om spill med svømmebasseng, så vi har omdøpt dette til "Biljard", som uansett er den overordnede betegnelsen for alle spill som spilles med køer
- Slå sammen "Jet" til "Flight", ettersom begrepet "Jet" ikke var unikt nok.
- Slår sammen "Unforgiving" til "Difficult", siden disse begrepene for det meste overlapper i bruk og intensjon