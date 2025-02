Steam forbyr spill som tvinger deg til å se på annonser for å fortsette å spille

HQ

Steam har tatt et sterkt standpunkt mot tvungen reklame i spill. Mens mobilspillbransjen i stor grad baserer seg på gratistitler som tvinger deg til å se på annonser mellom nivåene, ønsker ikke Steam å gå den veien, og har i praksis forbudt spill fra å bruke reklame på denne måten.

"Utviklere bør ikke bruke betalt reklame som en forretningsmodell i spillet sitt, for eksempel ved å kreve at spillerne må se på eller på annen måte engasjere seg i reklame for å kunne spille, eller ved å legge inn reklame i spillet", står det på en ny nettside fra Steam. "Hvis spillets forretningsmodell er avhengig av reklame på andre plattformer, må du fjerne disse elementene før du sender det ut på Steam."

Ting som mikrotransaksjoner, produktplassering og krysskampanjer er fortsatt tillatt, men utviklere forbys å prøve å gi verdi til spillerne via reklame. De har heller ikke lov til å ta betalt av andre utviklere for tilgang til Steams funksjoner.

I følge SteamDB er ikke disse reglene helt nye, men nå er de beskrevet eksplisitt på en egen side, slik at utviklere vet hva de har lov til og ikke har lov til å gjøre når det gjelder annonsering på Steam.