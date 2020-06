Steam Game Festival er i gang

Du ser på Annonser

Steam Game Festival er et event som byr på et stort utvalg spillbare demoer i juni, og nå er det i gang. Eventet startet i går og varer frem til den 22. juni. Det betyr at det nå er en hel haug med gratis demoer tilgjengelig for kommende og allerede utgitte spill. Eventet byr også på livesendinger fra diverse utviklere, og chatteøkter med dem.

Så frem til mandag neste uke kan du for eksempel spille demoene til Desperados III (vår anmeldelse finner du her), Key We og Obsidian Entertainments kommende Grounded.

For mer informasjon og tilgang til demoene, klikk her.