Steam har et nytt salg designet for de lateste spillerne der ute

Noen ganger, etter en hard arbeidsdag, kan selv det å spille et spill føles som om det blir for mye. Så i stedet for å se på en film eller et TV-program, kan det hende du bestemmer deg for å gå for en idler - et spill som faktisk spiller seg selv.

Enten du klikker på småkaker eller levler opp en gruppe for å ta på seg fangehull helt alene , har idlers vokst massivt i popularitet gjennom årene, og Idler Fest (som varer til 10. februar) er helt full av dem, inkludert rabatter på noen av sjangerens beste.

Cookie Clicker er litt over £ 1, fjorårets hit Rusty's Retirement er 33% avslag for å være £ 4, og selvfølgelig er det også en haug med gratis å spille spill der inne som Clicker Heroes og Idle Champions of the Forgotten Realms.