Steam har trolig lekket Poppy Playtime Chapter 2 sin lanseringsdato

Poppy Playtime Chapter gikk viralt takket være sitt innovative gameplay, og selvsagt det skumle monsteret Huggy Wuggy. Men det er ganske kort siden utvikleren MOB Games utvikler det fortløpende.

Nå er det snart duket for det andre kapittelet, Poppy Playtime Chapter 2: Fly in a Web, som introduserer en nytt monster å hamle opp med. Det har hele tiden vært planen at spillet skulle slippes snart, men SteamDB ser ut til å ha avslørt litt for tidlig at den nøyaktige lanseringsdatoen er 29. april klokken 21.

MOB har ennå ikke kommentert på saken, men det virker troverdig. Dessuten lover de at dette andre kapitlet er tre ganger så langt som forrige.

Du kan se en trailer for det nedenfor.