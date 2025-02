Steam innfører advarsel for kjøp av Early Access-spill som ikke har blitt oppdatert på lenge

HQ

Det lanseres flere spill enn noen gang før, og ikke minst på Steam kommer utgivelsene tett i tett. Men langt fra alt er klart, og mange godbiter blir først gjort tilgjengelig som Early Access, for så å bli sittende fast der - for alltid. Det er en uheldig situasjon, og de fleste av oss har nok på et eller annet tidspunkt støttet et lovende spill som aldri ble ferdig.

Noe Steam har begynt å advare mot, og når du prøver å kjøpe et Early Access-spill som ikke har blitt oppdatert på lenge, står det tydelig i beskrivelsen. Nøyaktig hvor lang tid som må gå før denne advarselen aktiveres er imidlertid ikke helt klart.

To eksempler der det er synlig, er Heartbound, som ble utgitt i 2018, men som ikke ble oppdatert på over 13 måneder. Det samme gjelder Atlas, et ambisiøst pirateventyr som også ble lansert i Early Access i 2018, men som ikke har blitt oppdatert på over 20 måneder. Godt initiativ i alle fall, eller hva synes du?