Steam kan legge til en ny funksjon som lar deg skjule spillene dine

HQ

Steam er angivelig i ferd med å legge til noen nye funksjoner. Valves digitale butikk kan nemlig snart gjøre det mulig å skjule visse spill fra biblioteket, sette kjøpsrestriksjoner på et barns konto og begrense barnets totale spilletid.

Når det gjelder den første endringen, ble den oppdaget på Twitter/X av @thexpaw, som la merke til en ny funksjon som lar brukerne markere et spill som privat. Dette kommer til å være nyttig for alle som har... mildt sagt en anstrengt smak, eller de som daglig surfer rundt i Steams NSFW-katalog, men ikke vil at vennene skal få vite at de spiller en visual novel som har gått amok.

Den andre funksjonen ser ut til å være mye mer nyttig for en bredere gruppe mennesker, ettersom den lar foreldre kontrollere hvordan barna spiller spill og hvor mye de bruker. Igjen fant SteamDB-skaperen Pavil Djundik ut denne informasjonen på forhånd, og uttalte at "Steam jobber med nye foreldrekontroller med tillegg av familiegrupper."

Hva synes du om disse endringene i Steam?