Om du liker Bandai Namco sine spill, men føler for å spare en slant, kan kanskje dette tilbudet fra Steam være noe for deg. De kjører nemlig et stort salg på spill som Dragon Ball Z: Kakarot, Tekken 7, Project Cars 2, Ni no Kuni 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 samt masse annet.

Tilbudet gjelder frem til den 25. juni. Surf over til denne lenken for å sjekke ut tilbudet.