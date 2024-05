Steam-kontoen din kan ikke overføres til noen andre når du dør

HQ

En ting mange kanskje ikke har tenkt så mye på er hva som skjer med den digitale spillsamlingen din når du ... ja, tar deg en evig lur. De fysiske spillene, konsollene, kontrollerne og lignende går selvfølgelig til arvingene dine, men når det gjelder digitale spill er det mer uklart. Kan du testamentere Steam-samlingen din til din snille tante Helga eller din litt irriterende tremenning Axton?

En bruker bestemte seg for å finne ut av det og kontaktet Steam-support om saken, og via Neogaf-forumet får vi nå se diskusjonen, som hadde et veldig tydelig budskap:

"Hei, takk for at du kontaktet oss. Dessverre kan ikke Steam-kontoer og spill overføres. Steam Support kan ikke gi en annen person tilgang til kontoen eller slå sammen innholdet med en annen konto. Jeg beklager å måtte informere deg om at Steam-kontoen din ikke kan overføres gjennom et testament."

Og så vet vi det. Alle spillene du har kjøpt (og alle lagringsfilene dine) vil forsvinne for godt i det øyeblikket du gjør det, selv om vi antar at det er teknisk mulig å i det minste fortsette å spille dem en stund, forutsatt at slektningene dine har tilgang til alle legitimasjonsopplysningene som kreves for å logge på kontoen din.