Steam kunngjør et voldsomt 2024-salg

HQ

Steam har avduket noen av sine største salg, festivaler og arrangementer som kommer i begynnelsen av 2024. Det kan virke rart å avsløre en slik kalender, men Valve sier i et nytt blogginnlegg at de lar deg "planlegge kampanjeaktivitetene dine deretter".

Det første store sesongutsalget i 2024 blir Steam Spring Sale, som varer fra 14. til 21. mars. Steam Winter Sale for i år kommer sannsynligvis til å vare et stykke inn i 2024, men det er ikke eksklusivt for neste år, noe som sannsynligvis er grunnen til at det ikke vises.

Du trenger imidlertid ikke å vente til mars for å få et Steam-salg, for det vil være mange tilbud fra januar 2024. Capitalism and Economy Fest, for eksempel, går av stabelen fra 8. til 15. januar og handler om penger. Det finnes også noen andre ville festivaler, som Dinosaurs vs Robots og Ninjas vs Pirates.