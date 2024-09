Steam lanserer sitt familiesystem for deling av spill

HQ

Steam Families har nettopp gått ut av beta og er nå tilgjengelig for alle med Steam-pålogging. I et lengre innlegg på Steam beskriver Valve de nye bruksområdene for Steam Families-systemet. I hovedsak er det en måte å dele spill med opptil fem ekstra Steam-brukere.

Du kan starte en familie veldig enkelt, og dere får alle tilgang til ett stort bibliotek. Men før du prøver å spille ett spill samtidig, er det verdt å merke seg at det er noen få advarsler. I innlegget bruker Valve et eksempel der én bruker spiller Portal 2, mens en annen spiller Half-Life 2. Begge spillene er i samme bibliotek, men ingen av dem kan spilles av to personer samtidig.

Det er også et problem at utviklerne velger hvilke spill som skal kunne deles. Hvis du og vennene dine skal late som om dere er en kjernefamilie for å få billigere spill, kan det hende at utviklerne begrenser tilgangen til å dele spillene deres.

Du kan bli med i en annen familie eller opprette en ny hvis du blir lei av den nåværende eller blir kastet ut (ja, det kan skje). Du må imidlertid vente et år etter at du forlot den forrige familien før du kan bli med i en ny. Så det er nok verdt å tenke over om du bare går gjennom en fase, eller om du virkelig hater familien din før du forlater den.