Steam Next Fest er her med altfor mange demoer til at vi kan sjekke dem ut på en uke Hvis du vil se hva som kommer resten av dette året og tidlig i 2025, kan disse demoene gi deg en god oversikt.

HQ Hvis du har litt fritid og ikke orker å ta inn over deg den endeløse backloggen i Steam-biblioteket ditt, så har den nye Steam Next Fest noe for deg. Mange demoer er tilgjengelige fra nå og frem til 21. oktober, og selv om du bare har en uke på deg, gir det deg god tid til å sjekke ut noen nye spill før de slippes. Men hva bør du sjekke ut? Vel, det er et vanskelig spørsmål, og det kommer helt klart an på smaken din. Hvis du vil ha noen anbefalinger, har vi imidlertid inkludert dem nedenfor :

Watch Out For Goblins - Fysikkbasert sandkasse med noen rare og sprø gobliner.



Dieseldome: Oil & Blood - Boomer shooter action roguelike.



Midnight Murder Club - Skremmende og morsomt skrekk-FPS for flere spillere.



Permafrost - Flott forberedelse til vinteren i dette overlevelsesspillet.



Commandos: Origins - Toppstyrt strategi for fans av historie og XCOM.



Sand - Mortal Engines møter Dune.



Coldridge - Red Dead Redemption og Civilization møtes i denne roguelite-byggeren.

Dette er bare en håndfull titler vi har funnet interessante i vår surfing på Next Fest så langt. Hvis du vil se hva Steam tilbyr selv, kan du sjekke ut hele overfloden av spill her.