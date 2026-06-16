Steam Next Fest er tilbake med flere demoer enn noen av oss noensinne kunne håpe å få spilt

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Hvis du trodde du allerede hadde fått nok av spill etter de mange strømmene fra PlayStation State of Play, Summer Game Fest, Xbox Games Showcase og Nintendo Direct, er det synd, for det kommer enda flere. Steam har startet opp nok en Next Fest, som, hvis du ikke er klar over det, er tiden hvor tonnevis av spill tilbyr en demo for å gi spillerne sjansen til å sjekke dem ut tidlig.

Det er altfor mange spill i Steam Next Fest til at vi kan liste dem opp, og til at du kan prøve dem alle på en gang. Festivalen varer bare til 22. juni, så det er best du vet hva slags sjangre og opplevelser du er ute etter. Både store og små utviklere deltar i Next Fest, og alle har laget flotte demoer.

Hvis du vil ha noen anbefalinger om hva du kan spille den neste uken eller så, har vi en praktisk liste over demoer og deres sjangre nedenfor. Vær oppmerksom på at denne listen utgjør kanskje 0,001 % av alle spillene som finnes.